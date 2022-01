Tim, Ugliarolo (Uilcom): “Sul tavolo 100mila posti lavoro, non faremo sconti” (Di sabato 15 gennaio 2022) Il sindacato “ascolterà” ma “non farà sconti” sulla partita di Tim” che “riguarda più di 40mila lavoratori e con un indotto che complessivamente – tra interno esterno – conta quasi 100mila posti di lavoro”. E’ ferma la posizione del segretario generale della Uilcom Uil, Salvo Ugliarolo, che ha delineato con l’Adnkronos il dossier Tim in vista dell’incontro, ad oggi previsto per il 25 gennaio, fra i sindacati ed il nuovo ad e della ripresa del confronto con il Governo appena richiesta dal sindacato. “Dall’incontro con il nuovo amministratore delegato di Tim ci aspettiamo di poter entrare nel merito della visione che il nuovo manager ha dell’azienda, ci aspettiamo di entrare nel merito di tutto ciò con il dottor Pietro Labriola che, molto probabilmente, sarà il nuovo amministratore, ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 gennaio 2022) Il sindacato “ascolterà” ma “non farà” sulla partita di Tim” che “riguarda più di 40mila lavoratori e con un indotto che complessivamente – tra interno esterno – conta quasidi”. E’ ferma la posizione del segretario generale dellaUil, Salvo, che ha delineato con l’Adnkronos il dossier Tim in vista dell’incontro, ad oggi previsto per il 25 gennaio, fra i sindacati ed il nuovo ad e della ripresa del confronto con il Governo appena richiesta dal sindacato. “Dall’incontro con il nuovo amministratore delegato di Tim ci aspettiamo di poter entrare nel merito della visione che il nuovo manager ha dell’azienda, ci aspettiamo di entrare nel merito di tutto ciò con il dottor Pietro Labriola che, molto probabilmente, sarà il nuovo amministratore, ...

