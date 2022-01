Sicilia | il limbo di un 12enne bloccato in aeroporto senza Super Green pass Il padre | «Deve tornare a Milano»

(Di sabato 15 gennaio 2022) Appena dopo Capodanno, un ragazzo di 12 anni è andato inperare qualche giorno con il, divorziato dalla madre che invece vive a. Il ragazzo è in affido condiviso: «Dal 3 al 9 gennaio mio figlio – spiega il– è stato incon me. Proprio il 9 gennaio ha compiuto 12 anni e il giorno dopo era previsto il volo di rientro a. Quando il 10 gennaio siamo arrivati inho mostrato i documenti ed il risultato negativo del tampone molecolare ma l’addetto della Sac – la società di gestione dell’– mi ha detto che non poteva imbarcarsi. Il decreto che era entrato in vigore proprio quel giorno autorizza l’imbarco solo a dodicenni vaccinati. Ho fatto presente che il tampone era negativo, ...

Open

Il ragazzo è in affido condiviso: "Dal 3 al 9 gennaio mio figlio - spiega il padre - è stato in Sicilia con me. Proprio il 9 gennaio ha compiuto 12 anni e il giorno dopo era previsto il volo di rientro a Milano. Ma bisogna attendere quindici giorni per il certificato, quindi mio figlio potrà ripartire solo giorno 27 gennaio.