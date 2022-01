Serie B 2021 2022 | il Frosinone espugna l’Arena Garibaldi | Zerbin e Novakovich ribaltano il Pisa

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il3-1dinel match valevole per la diciannovesima giornata del campionato digrazie alla doppietta di Alessioe alla rete di Andrjia; inutile il momentaneo vantaggio nerazzurro firmato da Davide Marsura. In virtù di questo risultato i laziali salgono al quinto posto con 31 punti, mentre i toscani restano in testa a quota 38. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Avvio di gara subito spumeggiante da entrambe le parti, tant’è che dopo appena dieci minuti i ciociari conquistano un calcio di rigore per un fallo di Leverbe su Garritano: Ciano va dal dischetto ma si fa ipnotizzare da uno straordinario Nicolas, che difende lo 0-0. Tra i più ...

