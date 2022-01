Sci alpino, pagelle discese Wengen e Zauchensee: Paris torna sul podio, Gut-Behrami vince e convince (Di sabato 15 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sci alpino ha regalato ai tifosi una giornata ricca di emozioni nelle gare veloci di Zauchensee e Wengen. Sul pendio austriaco trionfa la rossocrociata Lara Gut-Behrami al termine di una libera caratterizzata dalla caduta di Sofia Goggia, a podio anche la tedesca Kira Weidle e l’austriaca Ramona Siebenhofer. La Lauberhorn premia invece il Campione del Mondo vincent Kirechmayr, trionfatore a sorpresa davanti al beniamino di casa Beat Feuz. Terzo il nostro alfiere azzurro Dominik Paris. LE pagelle DELLA LIBERA FEMMINILE DI Zauchensee Sofia Goggia, voto 6: la bergamasca fa prendere un brutto spavento a tutti finendo nelle reti a causa di una spigolata improvvisa, la cosa più bella è vederla rialzarsi e scendere a ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sciha regalato ai tifosi una giornata ricca di emozioni nelle gare veloci di. Sul pendio austriaco trionfa la rossocrociata Lara Gut-al termine di una libera caratterizzata dalla caduta di Sofia Goggia, aanche la tedesca Kira Weidle e l’austriaca Ramona Siebenhofer. La Lauberhorn premia invece il Campione del Mondont Kirechmayr, trionfatore a sorpresa davanti al beniamino di casa Beat Feuz. Terzo il nostro alfiere azzurro Dominik. LEDELLA LIBERA FEMMINILE DISofia Goggia, voto 6: la bergamasca fa prendere un brutto spavento a tutti finendo nelle reti a causa di una spigolata improvvisa, la cosa più bella è vederla rialzarsi e scendere a ...

