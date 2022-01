Sci alpino, discesa femminile Zauchensee 2022: brutta caduta di Sofia Goggia, ma sta bene (Di sabato 15 gennaio 2022) Grande spavento a Zauchensee, dove sta andando in scena la discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo. La campionessa azzurra Sofia Goggia è caduta ad alta velocità dopo una prima parte di gara perfetta, facendo gelare il sangue a tutto il mondo dello sci. L’azzurra perde l’esterno, cade violentemente perdendo gli sci e finendo contro le reti ad altissima velocità. La bergamasca alza subito il braccio tranquillizzando tutti, si rialza e scende al traguardo sui propri sci. Niente di grave, quindi, dopo lo spavento. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Grande spavento a, dove sta andando in scena laliberavalida per la Coppa del Mondo. La campionessa azzurraad alta velocità dopo una prima parte di gara perfetta, facendo gelare il sangue a tutto il mondo dello sci. L’azzurra perde l’esterno, cade violentemente perdendo gli sci e finendo contro le reti ad altissima velocità. La bergamasca alza subito il braccio tranquillizzando tutti, si rialza e scende al traguardo sui propri sci. Niente di grave, quindi, dopo lo spavento. SportFace.

