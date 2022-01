Quirinale | Letta | “Il centrodestra non ha diritto di precedenza nella scelta del candidato al Colle”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il segretario dem: «Questo Parlamento è un insieme di minoranze, no alla politica dello scoiattolo. Dialogo per un nuovo presidente in scia con lo straordinario settennato di Mattarella»

Lo dice al Pd Enricoaprendo la direzione Pd nella sala "David Sassoli" sottolieneando che la ... Per ilserve un profilo liberale e garantista". Dal partito di Matteo Salvini si fa ...... Salvini - Meloni, di decidere alle sue spalle mettendosi d'accordo con il Pd dio i Cinquestelle sul nome del successore di Sergio Mattarella . Berusconi candidato al, via libera dal ...Roma, 15 gen Al Quirinale serve "un nome in scia con lo straordinario settennato di Mattarella. Una figura istituzionale di garanzia, super partes, non un capo ...Il segretario del Pd alla direzione nazionale: "La scelta di indicare Berlusconi è profondamente sbagliata così come questa logica dello scoiattolo, andare a cercare voto per voto" ...