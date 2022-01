Protesta No Vax a Roma, multato in hotel uno degli organizzatori: non aveva il Super Green Pass (Di sabato 15 gennaio 2022) Sembra un paradosso, eppure è successo davvero. Uno degli organizzatori della manifestazione che si terrà oggi pomeriggio a Roma contro il Green Pass, Francesco Orlando, detto «Cisco», è stato multato non appena arrivato nella capitale proprio perché non aveva la carta verde rafforzata, ovvero quella derivante dal vaccino o dalla guarigione post Covid. Ma ecco cosa è successo. Orlando, non appena arrivato a Roma, si è recato in un hotel nei pressi di Ponte Mammolo. Lì è stato fatto registrare nonostante fosse in possesso del solo Green Pass base e non, come previsto dalle nuove regole in vigore dal 10 gennaio, di quello rafforzato. Ma, come era facile prevedere, sono arrivati i controlli da parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) Sembra un paradosso, eppure è successo davvero. Unodella manifestazione che si terrà oggi pomeriggio acontro il, Francesco Orlando, detto «Cisco», è statonon appena arrivato nella capitale proprio perché nonla carta verde rafforzata, ovvero quella derivante dal vaccino o dalla guarigione post Covid. Ma ecco cosa è successo. Orlando, non appena arrivato a, si è recato in unnei pressi di Ponte Mammolo. Lì è stato fatto registrare nonostante fosse in possesso del solobase e non, come previsto dalle nuove regole in vigore dal 10 gennaio, di quello rafforzato. Ma, come era facile prevedere, sono arrivati i controlli da parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Protesta Vax Tornano i No Vax, sit - in nelle piazze 9.05 Tornano i No Vax, sitin nelle piazze I No vax tornano a protestare dopo settimane di assenza. Le sigle che si oppongono a obbligo vaccinale e ... In tutta Italia avranno luogo sit - in di protesta a ...

'Djokovic scatena i no - vax: è un rischio' ... "la presenza di Djokovic può portare ad aumentare il sentimento anti - vaccini nella comunità australiana, e i disordini come sperimentato in passato con cortei e manifestazioni di protesta che ...

