Pallanuoto femminile le convocate di Carlo Silipo | Setterosa con 17 azzurre

(Di sabato 15 gennaio 2022) Con un gruppo allargato di 17 atlete si appresta a lavorare il: la Nazionale italiana disi ritroverà domani, domenica 16 gennaio, ad Ostia per lavorare fino a mercoledì 19 gennaio, quando ci sarà il rompete le righe. Il commissario tecnicoplasma un gruppo che fonde esperienza e gioventù, ma va dato risalto al ritorno con la calottina della Nazionale di Laura Teani, vice campionessa olimpica a Rio 2016. Confermati i blocchi di SIS Roma (7 atlete) ed Orizzonte Catania (5 atlete)., ledelper il collegiale di Ostia: 15 atlete chiamate daLEDELL’ITALIA Anna Repetto (NC Milano), Roberta Bianconi (Fiamme ...

... è stata disposta la sospensione temporanea dei campionati nazionali di2021/2022 di serie A1 maschile e, A2 maschile e U18 maschile, nonché il rinvio dell'inizio dei campionati ...World League2021/22 - 1fase Girone A: Grecia, Ungheria, Olanda Girone B: Russia, Italia, Spagna 1 giornata - 25 gennaio Girone A GRECIA - UNGHERIA Girone B RUSSIA - ITALIA Ruza, 19.00 (17.Con un gruppo allargato di 17 atlete si appresta a lavorare il Setterosa: la Nazionale italiana di pallanuoto femminile si ritroverà domani, domenica 16 gennaio, ad Ostia per lavorare fino a mercoledì ...Stop per il momento dei campionati e la serie A1, dove vi partecipa l’Anzio Waterpolis, riprenderà a giocare il 12 febbraio. E’ la decisione presa dalla Federnuoto in virtù dei contagi da Covid. Di se ...