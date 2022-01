ONEXPLAYER Mini | un mini PC da gaming

Leggi su tuttotek

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il nuovopermette di portarsi in tasca un piccolo PC da, ad un prezzo ancora più conveniente rispetto al fratello maggiore. Vediamo i dettagli! Non sappiamo se chiamarle PC dao console, ma questi dispositivi così particolari – ispirati probabilmente a Nintendo Switch – permeterrebero di cambiare in modo drastico il modo di giocare in mobilità. L’ultima arrivata èed è davvero interessante. Si tratta di un vero e proprio PC dache misura solo 26×10,6 cm, cioè circa 2 cm più grande della nuova Nintendo Switch OLED. Vediamo i dettagli.: un PC dasul palmo della mano? Come la sorella maggiore ...