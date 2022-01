Milano, vigile urbano spara un colpo in aria durante un appostamento: disarmato e aggredito da un gruppo di ragazzi (Di sabato 15 gennaio 2022) Via Pacioli, tra viale Papiniano e Coni Zugna. L’agente della Polizia locale, 61 anni, era in borghese per un servizio anti-vandalismi: assalito e disarmato. Nella colluttazione esploso un secondo colpo a terra Leggi su corriere (Di sabato 15 gennaio 2022) Via Pacioli, tra viale Papiniano e Coni Zugna. L’agente della Polizia locale, 61 anni, era in borghese per un servizio anti-vandalismi: assalito e. Nella colluttazione esploso un secondoa terra

