L’unico modo per non perdere Draghi è mandarlo al Quirinale (Di sabato 15 gennaio 2022) Al direttore - Se la Russia invade l’Ucraina toccherà poi mettere fine di nuovo alla Guerra fredda.Giuseppe De Filippi Al direttore - Come si declina la democrazia in tempi di emergenza? Chi le parla ha vissuto la sua intera vita professionale operando in situazioni di estrema emergenza in Italia e nel mondo, passando da disastri naturali a sanguinose guerre, da atti terroristici a calamità legate alla mano dell’uomo. Nel governo di tutte le crisi che ho vissuto mi sono sempre trovato in situazioni ove l’imperativo era il tempo dell’azione, la rapidità dell’intervento. Non ho mai avuto, in quei momenti tempo per il dibattito e la discussione. Le decisioni dovevano essere prese tempestivamente, la velocità degli interventi faceva sempre la differenza tra la vita e la morte, la sofferenza e il dolore. Le decisioni prese nella gestione delle emergenze sono comunque, sempre, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) Al direttore - Se la Russia invade l’Ucraina toccherà poi mettere fine di nuovo alla Guerra fredda.Giuseppe De Filippi Al direttore - Come si declina la democrazia in tempi di emergenza? Chi le parla ha vissuto la sua intera vita professionale operando in situazioni di estrema emergenza in Italia e nel mondo, passando da disastri naturali a sanguinose guerre, da atti terroristici a calamità legate alla mano dell’uomo. Nel governo di tutte le crisi che ho vissuto mi sono sempre trovato in situazioni ove l’imperativo era il tempo dell’azione, la rapidità dell’intervento. Non ho mai avuto, in quei momenti tempo per il dibattito e la discussione. Le decisioni dovevano essere prese tempestivamente, la velocità degli interventi faceva sempre la differenza tra la vita e la morte, la sofferenza e il dolore. Le decisioni prese nella gestione delle emergenze sono comunque, sempre, ...

