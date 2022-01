LIVE Virtus Bologna-Treviso 11-0, Serie A basket 2022 in DIRETTA: parziale della Segafredo in apertura (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-2 2/2 Russell. Penetrazione di Russell che subisce il fallo di Pajola e andrà in lunetta per mettere a referto in primi punti della partita per Treviso. 11-0 WEEMS DA TRE! Errore da fuori di Sims, non riesce ancora a sbloccarsi la Nutribullet, 7’24” sul cronometro del primo quarto. 8-0 TRIPLA di Weems, time out che arriva dalla panchina di Treviso dopo un avvio di partita totalmente favorevole alla Virtus. 5-0 Weems si appoggia al tabellone sul suggerimento di Pajola. 3-0 TRIPLA centrale di Alibegovic per aprire la partita. SI PARTE! 19.57 QUINTETTI, Virtus Bologna: Pajola, Ruzzier, Alibegovic, Weems, Sampson; Treviso: Russell, Chillo, Sims, Dimsa, Bortolani. 19.55 Inno di Mameli, cinque ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-2 2/2 Russell. Penetrazione di Russell che subisce il fallo di Pajola e andrà in lunetta per mettere a referto in primi puntipartita per. 11-0 WEEMS DA TRE! Errore da fuori di Sims, non riesce ancora a sbloccarsi la Nutribullet, 7’24” sul cronometro del primo quarto. 8-0 TRIPLA di Weems, time out che arriva dalla panchina didopo un avvio di partita totalmente favorevole alla. 5-0 Weems si appoggia al tabellone sul suggerimento di Pajola. 3-0 TRIPLA centrale di Alibegovic per aprire la partita. SI PARTE! 19.57 QUINTETTI,: Pajola, Ruzzier, Alibegovic, Weems, Sampson;: Russell, Chillo, Sims, Dimsa, Bortolani. 19.55 Inno di Mameli, cinque ...

Virtusbo : ?? LIVE dalla Segafredo Arena Quintetto #Virtus: Ruzzier, Pajola, Weems, Alibegovic, Sampson Virtus Segafredo Bolog… - infoitsport : LIVE Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 83-82, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: vittoria di misura e importantissima per… - infoitsport : LIVE EC - Il Bourg en Bresse impegna la Virtus Bologna fino all'ultimo - infoitsport : LIVE Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 60-53, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: le V Nere rimontano e provano a scappare… - infoitsport : Basket, Eurocup 2021-22: Virtus Segafredo Bologna-Bourg en Bresse LIVE in diretta -