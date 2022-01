Iss: i No-vax hanno 38 volte di possibilità in più di finire in terapia intensiva (Di sabato 15 gennaio 2022) Il report esteso dell’Iss sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia mostra un tasso di ricoverati No-vax di 38 volte superiore rispetto ai vaccinati con tre dosi. Il tasso di ricoverati per Covid in terapia intensiva è pari a 26,7 ogni 100mila per i non vaccinati e a 0,7 ogni 100mila per i vaccinati con ciclo completo più dose booster: 38 volte superiore. È uno dei dati che emergono dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Mentre il tasso dei decessi tra le persone non vaccinate è pari a 42.4 ogni centomila, quello dei vaccinati con ciclo completo e dose booster è 1.4. “La probabilità di contrarre una reinfezione – sottolinea l’Iss – risulta più elevata nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con almeno una dose, e negli operatori sanitari ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Il report esteso dell’Iss sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia mostra un tasso di ricoverati No-vax di 38superiore rispetto ai vaccinati con tre dosi. Il tasso di ricoverati per Covid inè pari a 26,7 ogni 100mila per i non vaccinati e a 0,7 ogni 100mila per i vaccinati con ciclo completo più dose booster: 38superiore. È uno dei dati che emergono dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Mentre il tasso dei decessi tra le persone non vaccinate è pari a 42.4 ogni centomila, quello dei vaccinati con ciclo completo e dose booster è 1.4. “La probabilità di contrarre una reinfezione – sottolinea l’Iss – risulta più elevata nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con almeno una dose, e negli operatori sanitari ...

