Inverno in 'stand by', in arrivo maxi anticiclone: sole e bel tempo per 10 giorni (Di sabato 15 gennaio 2022) Mattia Gussoni, meteorologo del sito "www.iLMeteo.it" avvisa che nel corso del weekend il tempo sull'Italia sarà stabile e ampiamente soleggiato, qualche maggiore addensamento nuvoloso potrà ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 15 gennaio 2022) Mattia Gussoni, meteorologo del sito "www.iLMeteo.it" avvisa che nel corso del weekend ilsull'Italia sarà stabile e ampiamenteggiato, qualche maggiore addensamento nuvoloso potrà ...

