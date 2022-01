Calcio: Genoa. Esonerato il tecnico Andriy Shevchenko (Di sabato 15 gennaio 2022) La panchina è stata momentaneamente affidata a Abdoulay Konko GENOVA - Andriy Shevchenko non è più l'allenatore del Genoa. A renderlo noto è lo stesso club rossoblù attraverso un comunicato nel quale ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) La panchina è stata momentaneamente affidata a Abdoulay Konko GENOVA -non è più l'allenatore del. A renderlo noto è lo stesso club rossoblù attraverso un comunicato nel quale ...

Eurosport_IT : ?? Shevchenko non è più l'allenatore del Genoa! #Geona | #SerieA - marcoroveta : RT @RSIsport: ? Andriy Shevchenko già esonerato dal Genoa, dopo soli tre mesi sulla panchina rossoblù. - AndreaAdamo16 : Una settimana fa avevano detto che comunque andava sarebbe rimasto per iniziare un progetto, per quanto me ne fregh… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Genoa, esonerato Shevchenko: squadra affidata a Konko: UFFI… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Shevchenko esonerato, non è più l'allenatore del #Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Genoa Calcio, già finita l'avventura di mister Shevchenko al Genoa: esonerato l'ex campione rossonero Con il nuovo ribaltone al Genoa diventano 5 i cambi di panchina in questa stagione in Serie A: in precedenza, Walter Mazzarri è subentrato a Leonardo Semplici alla guida del Cagliari dopo la 4/a ...

SKY - Il Genoa è ai dettagli per Labbadia come sostituto di Shevchenko, l'operazione si farà dopo la Fiorentina Andriy Shevchenko non è più l'allenatore del Genoa. La società ha sollevato dall'incarico l'ex calciatore ucraino dopo appena undici partite. Al momento si è optato per la soluzione interna al club, o ...

