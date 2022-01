Allegri: 'Dybala cercava un amico in tribuna? Ma se non c'era nessuno... Ha simulato...' (Di domenica 16 gennaio 2022) "Dybala cercava un amico in tribuna? - ha commentato l'allenatore della Juve - Ma se non c'era nessuno... Ha simulato...". Sul match: "Nella ripresa per 10' siamo usciti dalla gara. Con l'Inter ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 gennaio 2022) "unin? - ha commentato l'allenatore della Juve - Ma se non c'era... Ha...". Sul match: "Nella ripresa per 10' siamo usciti dalla gara. Con l'Inter ...

Advertising

capuanogio : #Dybala in due minuti di intervista a caldo ha detto: - la #Juventus troppo spesso smette di attaccare quando segn… - GiovaAlbanese : #Allegri: 'Ieri risentimento per #Bonucci, lo avremo dopo la sosta. #Danilo non è ancora a disposizione, mi aspetto… - romeoagresti : #Allegri: “Come ho sempre detto le valutazioni contrattuali non sono cose che mi riguardano. Dybala l’ho cresciuto,… - GoalItalia : Allegri esalta Dybala al termine di #JuventusUdinese: 'E' stato bravo sul goal, poi nella ripresa su un momento di… - juvemyheart : RT @Pasky973: Taci bimbo... 'Tutti dobbiamo dimostrare perché siamo alla #juventus'. Parole di #Allegri in risposta a #Dybala. #iostoconLaJ… -