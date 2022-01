Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 gennaio 2022)DEL 14 GENNAIOORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI STA CREANDO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA IL TRAFFICO DI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO IN VIA FLAMINIA, SALARIA, E AURELIA, CON CODE A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA; RESTIAMO SU VIA ARDEATINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASTEL DI LEVA E VIA DI TORRICOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E OGGI ASCIOPERO DI 4 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO ...