UFFICIALE – Torino | preso Fares | il comunicato

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilha ufficializzato l’arrivo didalla Lazio: ildel club granata dopo le visite di ieriarrivato ildell’acquisto didalla Lazio. L’esterno è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con i granata di Juric. «IlFootball Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Lazio, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mohamedè nato ad Aubervilliers, in Francia, il 15 febbraio 1996. E’ cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bordeaux, del Vicenza e del Verona, formazione quest’ultima con la quale ha esordito in Serie A il 14 dicembre 2014 ...

Con un comunicato ufficiale il Torino ha annunciato l'arrivo di Fares dalla Lazio a titolo temporaneo; nell'accordo c'è anche un'opzione per il passaggio definitivo in granata. A seguire la nota uffic ...Ultimate le visite mediche è ufficiale Mohamed Fares è un nuovo calciatore del Torino. il comunicato dalla società granata: "Il Torino Football Club è lieto ...