UeD, Armando Incarnato snocciola dettagli intimi su Gloria: 'toccato livelli bassissimi' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nella puntata del 14 gennaio di Uomini e Donne l'attenzione si è focalizzata sulla nuova dama del parterre femmine: Gloria. La donna sta approfondendo la conoscenza di Mirko e Armando Incarnato, ma in puntata è apparso subito evidente che qualcosa non sta andando come sperato e a farlo notare è stata proprio la dama. Davanti alla platea di Canale 5, Gloria ha vuotato il sacco raccontando per filo e per segno tutto ciò che la tormenta riguardo al cavaliere Mirko. Ma quello che ha destato maggior clamore è stato Armando Incarnato, che ha snocciolato alcuni dettagli intimi tra lui e la dama! Uomini e Donne, Gloria parla di Mirko Stando ai racconti di Gloria a UeD, Mirko si comporta in modo del tutto ...

enalp88 : @ivandileonardo Oggi non ti sei perso niente a UED ?? le solite storie di Armando … - divanomat : leggo di teresanna che ci regala il remake dello scontro con sissio litigando con armando a ued mio dio lei - helenelena1d : RT @CenerentolaNY: Credo che Ida ed Armando starebbero benissimo insieme. Non capisco perchè non ci provino. #ued #uominiedonne - CenerentolaNY : Credo che Ida ed Armando starebbero benissimo insieme. Non capisco perchè non ci provino. #ued #uominiedonne - inc0erente : armando la nuova gemma di ued i don’t change my mind #uominiedonne -