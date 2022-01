Tunisia - Mali, ci sono altri 3 minuti da giocare, conferenza interrotta. Partita è stata omologata (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Confederazione calcistica africana ha omologato il risultato di Tunisia - Mali , Partita valida per la fase a gironi della Coppa d'Africa e conclusa sull'1 - 0 per i Maliani. La Partita, disputata ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Confederazione calcistica africana ha omologato il risultato divalida per la fase a gironi della Coppa d'Africa e conclusa sull'1 - 0 per iani. La, disputata ...

Advertising

Eurosport_IT : In Tunisia-Mali è successo questo: - 1° triplice fischio dell'arbitro a 85'06' - L'arbitro si accorge dell'errore,… - Eurosport_IT : L'arbitro Sikazwe in Tunisia-Mali: ?? 77°, richiamato dal VAR (rigore non assegnato poi concesso) ?? 85°, triplice… - cn1926it : VIDEO #TunisiaMali, ci sono altri 3 minuti da giocare, conferenza interrotta - ematr_86 : @michel_pedro_58 @discoveryplusIT @Eurosport_IT Coppa d'Africa, Tunisia vs Mali vogliono rigiocarla: quando? - Fra_dal1897 : RT @Eurosport_IT: In Tunisia-Mali è successo questo: - 1° triplice fischio dell'arbitro a 85'06' - L'arbitro si accorge dell'errore, la ga… -