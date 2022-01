Qualificazioni Australian Open 2022 | doppietta Italia | Trevisan e Bronzetti volano nel main draw

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Diventano quattro le giocatricine nel tabellone femminile degli. Martinae Luciahanno infatti superato le, raggiungendo Camila Giorgi e Jasmine Paolini. Nella notte, le due ragazze impegnate al turno decisivo non hanno fallito l’appuntamento con la vittoria e si sono guadagnate il. Tutto facile per, che ha travolto la bielorussa Govortsova per 6-2 6-3 in un’ora e 23 minuti di gioco. Le uniche difficoltà le ha incontrate a inizio secondo set, quando si è trovata sotto di un break. Per il resto match dominato e qualificazione meritata. Per, invece, le cose non si erano messe ben fin da subito. Dopo un’ora di ...