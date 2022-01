Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Paul Heyman: “Lesnar fu il primo ma mi congratulo con Reigns per i 500 giorni da campione’ -… - TheCl1que : Il meglio della settimana in WWE (#WWERaw, #WWENXT #NXTNYE #SmackDown) e AEW (#AEWDynamite, #AEWRampage,… - Zona_Wrestling : #WWE Paul Heyman: 'Ho fatto da consigliere ai più grandi campioni WWE, dovreste riconoscerlo' -… - TSOWrestling : Paul Heyman è il più grande manager della storia del wrestling? #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : Vi piacerebbe? #WWE #Bayley #PaulHeyman -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Heyman

...aneddoti e i campioni del tennis citati qua e là nel film a cominciare dal primo allenatore... A produrlo è sempre David, già capo degli otto film dedicati a Harry Potter come pure dello ...Il campione in carica sembrerebbe aver del tutto scaricato, ma in molti pensano a una trappola ben orchestrata. "The Beast", invece, è pronto a tutto per tornare a essere campione. Vi ...Dopo una carriera spaziale sui ring di tutto il mondo, lo storico ECW Original conferma di voler rimanere inattivo nelle grandi promotion ...Finalmente si scopre il dettaglio che tutti si aspettavano sul match di Day 1 tra Roman Reigns e Brock Lesnar.