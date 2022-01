Napoli | Zielinski è guarito dal covid e torna a disposizione

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Piotrdal. Il centrocampista polacco delha effettuato ieri il secondo tampone di controllo che è risultato negativo come quello effettuato il giorno precedente.quindi adel tecnico azzurro Spalletti. Il giocatore era risultato positivo cinque giorni fa e ha passato queste giornate in isolamento, mentre oradisponibile per la trasferta a Bologna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il club aveva annunciato la positività del centrocampista polacco lo scorso 8 gennaio- Ilha reso noto che Piotrè risultato negativo al Covid - 19. "Il calciatore ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito negativo", fa ...Ufficiale,negativo al Covid - 19. A comunicarlo è la SSCtramite il proprio profilo ufficiale, ecco il tweet: Tweets by sscnapoliPiotr Zielinski è negativo al covid. Il centrocampista polacco del Napoli ha effettuato ieri il secondo tampone di controllo che è risultato negativo come quello effettuato il giorno precedente. Zieli ...Torna il sereno in casa Napoli sul fronte covid: Zielinski negativo mentre già stamani Mario Rui e Osimhen si sono allenati in gruppo. Per Ospina si prospettano due settimane di stop ...