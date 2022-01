Morto in un incidente Salvatore Scordamaglia, collaboratore scolastico all’Istituto comprensivo Ernesto Codignola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Salvatore Scordamaglia, 59 anni, è Morto venerdì mattina in un incidente stradale in località Ponte di Ferro. Salvatore Scordamaglia lavorava come collaboratore scolastico all’Istituto comprensivo “Ernesto Codignola” di Crotone. Il cinquantenne era partito per raggiungere la scuola quando l’auto è precipitata dal ponte che supera il fiume Soleo cadendo da un’altezza di circa dieci metri nel corso d’acqua. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro e l’ambulanza del Suem 118, ma per Salvatore Scordamaglia non c’era nulla da fare. La Procura della Repubblica di Crotone ha disposto l’autopsia per verificare se sia stato ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 14 gennaio 2022), 59 anni, èvenerdì mattina in unstradale in località Ponte di Ferro.lavorava come” di Crotone. Il cinquantenne era partito per raggiungere la scuola quando l’auto è precipitata dal ponte che supera il fiume Soleo cadendo da un’altezza di circa dieci metri nel corso d’acqua. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro e l’ambulanza del Suem 118, ma pernon c’era nulla da fare. La Procura della Repubblica di Crotone ha disposto l’autopsia per verificare se sia stato ...

