Modena | professoressa non indossa la Ffp2 | gli studenti lasciano l' aula

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Secondo quanto riporta il Corriere della Sera , che cita la Gazzetta di, da due giorni in classe era stato segnalato un caso di positività tra gli, ma la prof - per ben due volte - ...

Advertising

AdriMCMLXI : L’insegnante avrebbe continuato ad insistere con discorsi negazionisti sul Covid, fino a telefonare spontaneamente… - afradoc : RT @messveneto: Modena, l’insegnante si rifiuta di indossare la Ffp2: gli studenti lasciano l’aula: La professoressa ha chiamato il 112, ma… - iltirreno : Un gesto forte da parte della classe ma la professoressa ha chiamato il 112. Tuttavia è stata lei a essere multata… - CCencetti : Quando i ragazzi sono i veri 'adulti' #GreenPassrafforzato #FFP2 - Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: GENERAZIONE DI FENOMENI Gli alunni che inguaiano la prof senza #GreenPass con la loro protesta -

Ultime Notizie dalla rete : Modena professoressa

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera , che cita la Gazzetta di, da due giorni in classe era stato segnalato un caso di positività tra gli studenti, ma la prof - per ben due volte - ...Sarebbe stata sprovvista anche del Super green pass Laavrebbe dovuto indossare la mascherina Ffp2 in classe, visto che era stato registrato ...come si legge sulla 'Gazzetta di'. La ...La professoressa non indossa la mascherina Ffp2 durante la lezione e gli alunni decidono di abbandonare l'aula. La polizia la multa ...La docente, che ha chiamato la polizia, è stata poi multata per violazione delle disposizioni anti-Covid, era anche sprovvista di Super Green pass ...