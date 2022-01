LIVE Freestyle | skicross Nakiska 2022 in DIRETTA | delineate le semifinali femminili Tra gli uomini i due azzurri fuori agli ottavi

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:04 Si qualificano Wilmsmann e Mobaerg. 21:02 Torniamo alla gara maschile con il primo quarto di finale tra Florian Wilmsmann, Erik Mobaerg, Robert Winkler e Jean Frederic Chapuis. 21:01 Si qualificano Ofner e Phelan, andando a concludere il programma dei quarti per la gara femminile. 21:00 Ultimo quarto di finale per la prova femminile. Brittany Phelan, Alizee Baron, Katrin Ofner e Zoe Chore vanno alla caccia degli ultimi due posti in semifinale. 20:58a sorpresa l’atleta di casa Marielle Thompson, vittima di una pessima partenza. Si qualifica invece Smih insieme a Edebo. 20:56 Riprende la gara con il terzo quarto di finale. Le protagoniste saranno Marielle Thompson, Fanny Smith, Tiana Gairns e Alexandra Edebo 20:53 Apparentemente illesa Talina Gantenbein che esce dalla pista sulle ...