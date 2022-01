La peggiore delle dittature (Di venerdì 14 gennaio 2022) – Con la pandemia in corso, la genterella sproloquia di democrazia, considerata legittima titolare del potere. La maggioranza vince e impera, decide quel che le salta in mente e tutti devono adeguarsi. E tirano fuori Mazzini, considerato il padre della democrazia in Italia. A molti, però, non piace Mazzini, molti sono convinti che l’azione di Mazzini nel Risorgimento sia stata assai poco influente. Che ha fatto Mazzini? Intanto ha inventato Garibaldi, gli ha infilato in testa un po’ di idee. E poi, se vi sembra poco, è riuscito coi Doveri dell’uomo a infilare nella testa degli italiani che si può cambiare sé stessi e il mondo ricorrendo alla forza delle idee liberali. Già, perché tutti lo hanno tirato per la giacchetta, i socialisti, i comunisti, i fascisti, ma Mazzini era profondamente liberale. , scrive nei Doveri rifacendosi a Tocqueville, è la dittatura della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 gennaio 2022) – Con la pandemia in corso, la genterella sproloquia di democrazia, considerata legittima titolare del potere. La maggioranza vince e impera, decide quel che le salta in mente e tutti devono adeguarsi. E tirano fuori Mazzini, considerato il padre della democrazia in Italia. A molti, però, non piace Mazzini, molti sono convinti che l’azione di Mazzini nel Risorgimento sia stata assai poco influente. Che ha fatto Mazzini? Intanto ha inventato Garibaldi, gli ha infilato in testa un po’ di idee. E poi, se vi sembra poco, è riuscito coi Doveri dell’uomo a infilare nella testa degli italiani che si può cambiare sé stessi e il mondo ricorrendo alla forzaidee liberali. Già, perché tutti lo hanno tirato per la giacchetta, i socialisti, i comunisti, i fascisti, ma Mazzini era profondamente liberale. , scrive nei Doveri rifacendosi a Tocqueville, è la dittatura della ...

