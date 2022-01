Jovanotti emoziona Alessandra Amoroso su RTL 102 5 | Un duetto? Potremo farlo insieme

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Prima. Poi Diodato. Lo show in prima serata su RTL 102.5 diè un vortice di emozioni. Tante, troppe, tutte. Inizia così il suo viaggio verso il concerto di San Siro, che si terrà il prossimo 13 luglio. Quando arrivalasi. Lui spara uno scoop in diretta: “Un? Non è male.". E lei risponde: “Ma che bello! Ma voi lo sapevate? Ciao Lorenzo. Sono felicissima di vederti, so che stai benissimo. Magari facessimo un, io sono pronta quando vuoi. Verrò a molte tue date del Jova Beach Party. Sei stato il mio primo concerto, tanti anni fa. Quando ti ho conosciuto mi si sono riempiti gli occhi di ...

Advertising

tempoweb : #Jovanotti emoziona Alessandra #Amoroso: 'Un duetto? Potremo farlo insieme...' #musicsa #14gennaio… - pippogol99 : @lorenzojova #acasatuttibene emoziona già dalle prime note, bellissima canzone! Non ne sbagli una! Grande Lorè… -

Ultime Notizie dalla rete : Jovanotti emoziona

Il Tempo

Il primo grande momento emozionante arriva conin collegamento, che con la chitarra intona 'Vivere a colori' (la Amoroso rivela di essere una sua grande fan). "Ma che bello! Ma voi lo ...... Flora canto si: 'Mi commuove ancora, non sapevo niente. Quella sera dovevamo portare in ... quando ha iniziato a cantare sulle note della canzone die a venire verso di me, ho ...Prima Jovanotti. Poi Diodato. Lo show in prima serata su RTL 102.5 di Alessandra Amoroso è un vortice di emozioni. Tante, troppe, tutte ..."La mia data a San Siro? Quando ho potuto renderla ufficiale l'ho detto a Emma, prima che alla mia famiglia", svela la Amoroso in radiovisione su RTL 102.5. La cantante inaugura così la prima di sette ...