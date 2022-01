Incendio danneggia paninoteca a Napoli | non esclusa l’origine dolosa

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa notte, intorno alle 2,30, i locali di unain via Montagna Spaccata, a, sono statiti da un. I danni sono lievi ma i Carabinieri non escludono che l’evento possa essere di origine. Nessun ferito. I Carabinieri del nucleo radiomobile dihanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Indagini in corso per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Secondo i primi riscontri l'potrebbe essere di origine dolosa ma sull'accertamento delle cause, indagano i carabinieri. Napoli. Saranno le indagini dei carabinieri a stabilire la dinamica dell'incendio che la notte scorsa a Pianura ha danneggiato i locali di una paninoteca in via Montagna Spaccata, nel quartiere Pianur ... La scorsa notte, intorno alle 2,30, i locali di una paninoteca in via Montagna Spaccata, a Napoli, sono stati danneggiati da un incendio. I danni sono lievi ma i Carabinieri non escludono che l'evento ...