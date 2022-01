“Il mio dolore più grande è non aver lasciato un buon ricordo”, parla l’ex calciatore del Napoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ai microfoni di Radio KissKissNapoli, durante l’appuntamento di Radio Goal, è intervenuto Renato Olive ex giocatore di Napoli e Bologna. l’ex centrocampista ha parlato del prossimo match tra Bologna e Napoli in programma lunedì alle 18.30 al Dall’Ara di Bologna. Ecco le sue parole: “Sarà una partita tra due squadre in emergenza pienissima. Il Bologna, purtroppo, ha perso e non voleva nemmeno giocare la partita perché erano con i giocatori contati prima di partire per Cagliari. Non si sono allenati per tutti la settimana ed hanno avuto notevoli difficoltà. Hanno cercato di fare una partita più sull’orgoglio per cercare di battere una squadra che, invece, ha potuto giocare perché, in questo momento la pandemia ha colpito di meno. Ovviamente, ognuno tira l’acqua al suo mulino con queste norme che ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ai microfoni di Radio KissKiss, durante l’appuntamento di Radio Goal, è intervenuto Renato Olive ex giocatore die Bologna.centrocampista hato del prossimo match tra Bologna ein programma lunedì alle 18.30 al Dall’Ara di Bologna. Ecco le sue parole: “Sarà una partita tra due squadre in emergenza pienissima. Il Bologna, purtroppo, ha perso e non voleva nemmeno giocare la partita perché erano con i giocatori contati prima di partire per Cagliari. Non si sono allenati per tutti la settimana ed hanno avuto notevoli difficoltà. Hanno cercato di fare una partita più sull’orgoglio per cercare di battere una squadra che, invece, ha potuto giocare perché, in questo momento la pandemia ha colpito di meno. Ovviamente, ognuno tira l’acqua al suo mulino con queste norme che ...

