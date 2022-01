Frattesi Inter, accelerata nerazzurra: la situazione (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’Inter accelera per il centrocampista azzurro Davide Frattesi: trattativa impostata con il Sassuolo. Il punto L’Inter è pronta ad accelerare per Davide Frattesi, centrocampista azzurro del Sassuolo e vera rivelazione di questo campionato. Nell’affare, che potrebbe concludersi in prestito con obbligo di riscatto, potrebbe rientrare Lorenzo Pirola, attualmente in prestito al Monza e valutato 9 milioni di euro. La valutazione che il Sassuolo fa di Frattesi è di circa 25 milioni di euro, cifra che da qui al termine della stagione potrebbe anche alzarsi a 30 milioni. A riportarlo è Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’accelera per il centrocampista azzurro Davide: trattativa impostata con il Sassuolo. Il punto L’è pronta ad accelerare per Davide, centrocampista azzurro del Sassuolo e vera rivelazione di questo campionato. Nell’affare, che potrebbe concludersi in prestito con obbligo di riscatto, potrebbe rientrare Lorenzo Pirola, attualmente in prestito al Monza e valutato 9 milioni di euro. La valutazione che il Sassuolo fa diè di circa 25 milioni di euro, cifra che da qui al termine della stagione potrebbe anche alzarsi a 30 milioni. A riportarlo è Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

