Francesca Michielin dirigerà l’orchestra per Emma Marrone a Sanremo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Francesca Michielin, Emma Marrone Francesca Michielin torna al Festival di Sanremo. Ma non per cantare. Dopo aver conquistato il secondo posto assieme a Fedez nella passata edizione della kermesse, la giovane artista tornerà sul palco dell’Ariston in un ruolo per lei completamente inedito: quello di direttrice d’orchestra. Nella manifestazione canora in programma dall’1 al 5 febbraio prossimi, Michielin salirà sul podio davanti ai musicisti e dirigerà l’orchestra per Emma Marrone. Quest’ultima, sarà in gara con il brano “Ogni volta è così“. Per lei, sarà la terza volta a Sanremo come big. A comunicare il proprio coinvolgimento come direttrice d’orchestra è stata la ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 14 gennaio 2022)torna al Festival di. Ma non per cantare. Dopo aver conquistato il secondo posto assieme a Fedez nella passata edizione della kermesse, la giovane artista tornerà sul palco dell’Ariston in un ruolo per lei completamente inedito: quello di direttrice d’orchestra. Nella manifestazione canora in programma dall’1 al 5 febbraio prossimi,salirà sul podio davanti ai musicisti eper. Quest’ultima, sarà in gara con il brano “Ogni volta è così“. Per lei, sarà la terza volta acome big. A comunicare il proprio coinvolgimento come direttrice d’orchestra è stata la ...

