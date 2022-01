Faccia a faccia di Delia e Alex: “Devi riconquistarmi”, Signorini fa una domanda intima – VIDEO (Di sabato 15 gennaio 2022) Il confronto tra Delia Duran e Alex Belli Questa sera al Grande Fratello Vip 6 c’è l’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli. E proprio con lui c’è stato un confronto prima dell’inizio di questa sua nuova avventura. Come sappiamo, la scorsa puntata Delia ha chiesto un periodo di pausa con Alex, perché stufa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 15 gennaio 2022) Il confronto traDuran eBelli Questa sera al Grande Fratello Vip 6 c’è l’ingresso diDuran, moglie diBelli. E proprio con lui c’è stato un confronto prima dell’inizio di questa sua nuova avventura. Come sappiamo, la scorsa puntataha chiesto un periodo di pausa con, perché stufa L'articolo proviene da Novella 2000.

