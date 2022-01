David Sassoli | i funerali di Stato in diretta

Advertising

fattoquotidiano : David Sassoli, indagini dei carabinieri sulle offese sui social dei no vax. La Procura di Roma aprirà un fascicolo - brandobenifei : Un ricordo di David Sassoli, con le sue parole. Grazie di tutto, Presidente. - fattoquotidiano : David Sassoli, il ricordo di Bersani: “Radicatissimo nei suoi valori dietro il sorriso, la sua morte un colpo al cu… - gloria_beltrami : RT @europhonica: Oggi alle 12.00 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli di Roma, si terranno i funerali di Stato del Presidente #Da… - ECicolano : RT @ItaliaViva: .@matteorenzi:'Condivido l'appello di Letta (zio): serve un clima di grande coesione per eleggere il nuovo Presidente della… -

AGI/Vista - Il feretro diavvolto nella bandiera dell'Unione europea lascia la camera ardente al Campidoglio. / EbsAGI/Vista - Il Presidente della Repubblica Mattarella arriva nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma per i funerali di. / EbsFunerali di Stato per il Presidente dell’ex Parlamento europeo, David Sassoli, morto l’11 gennaio in seguito a una malattia. Dopo gli onori militari e un minuto di silenzio, presso la Chiesa Santa ...Lo scivolone sembrerebbe aver coinvolto indirettamente anche il Capo dello Stato: il profilo ufficiale del Quirinale ha pubblicato, infatti, un post che ritrae il Presidente di fr ...