David Sassoli, i funerali di Stato a Roma: presenti Mattarella e von der Leyen. FOTO (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'ultimo saluto in forma solenne si è tenuto oggi a partire dalle 12, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri nella Capitale. A rendere omaggio al presidente del Parlamento europeo, molti nomi delle istituzioni italiane ed europee, da Mario Draghi a Charles Michel. Un lungo applauso, al termine della cerimonia, ha accompagnato l'uscita del feretro, rivestito con la bandiera dell'Unione europea, fuori dalla Basilica

