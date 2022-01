Cosa aspettarsi da After Life 3, stagione conclusiva di uno dei migliori titoli Netflix (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non c'è due senza tre, ma per After Life si tratta di una terza stagione che segna anche la conclusione della serie ideata da Ricky Gervais, che ne interpreta anche il protagonista. Cominciata nel 2019 con i suoi primi episodi, la serie ha conquistato il pubblico di Netflix, per poi riconfermarne l'affetto con la stagione 2, fino a diventare tra i titoli più attesi del 2022 della piattaforma streaming. A rendere After Life un piccolo e prezioso gioiello sono il registro (auto)ironico, che spazia dal sarcasmo al dramma, la formula agile (sei episodi di massimo trenta minuti ciascuno), ma soprattutto la storia intensa di Tony, giornalista di una testata locale, in crisi dopo la morte dell'amata moglie. L'uomo attraversa tutte le fasi del lutto e, ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non c'è due senza tre, ma persi tratta di una terzache segna anche la conclusione della serie ideata da Ricky Gervais, che ne interpreta anche il protagonista. Cominciata nel 2019 con i suoi primi episodi, la serie ha conquistato il pubblico di, per poi riconfermarne l'affetto con la2, fino a diventare tra ipiù attesi del 2022 della piattaforma streaming. A rendereun piccolo e prezioso gioiello sono il registro (auto)ironico, che spazia dal sarcasmo al dramma, la formula agile (sei episodi di massimo trenta minuti ciascuno), ma soprattutto la storia intensa di Tony, giornalista di una testata locale, in crisi dopo la morte dell'amata moglie. L'uomo attraversa tutte le fasi del lutto e, ...

