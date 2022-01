Conferme dall’Inghilterra | un top club di Premier League vuole Fabian Ruiz | i dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 gennaio 2022) Negli scorsi giorno La Repubblica aveva riportato l’interesse perdi scariatidi, in particolare quello del Manchester United. I Red Devils – infatti – sarebbero ilpiù agguerrito per l’acquisto del venticinquenne spagnolo, il cui contratto con il Napoli terminerà a giugno 2023.Napoli Anche dal Regno Unito arrivano: “I Red Devils – si legge sul The Sun – dovranno a rinforzare il proprio centrocampo nella prossima sessione di mercato. Ilsi aspetta l’addio ormai certo di Paul Pogba alla fine del suo contratto, che scadrà al termine della stagione; Scott McTominay e Fred si sono comportati bene nelle ultime settimane, ma il Man United continua ad ...