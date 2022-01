“Che falliti!”: Katia Ricciarelli perde la faccia, disastro su tutta la linea (Di venerdì 14 gennaio 2022) La soprano Katia Ricciarelli si attira addosso ancora una volta aspre critiche: le sue parole indignano i fan del GF VIP. Katia Ricciarelli (fonte youtube)La cantante lirica Katia Ricciarelli sembra essersi resa conto, negli ultimi giorni, dell’infelicità delle sue uscite. In particolare, dopo le ammonizioni degli autori e di Alfonso Signorini, ha cominciato a moderare i toni nei confronti, in particolare, delle sorelle Selassiè. Sembra altresì consapevole che il pubblico non sia schierato a suo favore, e in tal proposito ha cercato di pianificare strategie, assieme a Carmen e Valeria, per pilotare le nominations e uscirne indenne. LEGGI ANCHE>> “State oltrepassando il limite!”: incredibile Katia Ricciarelli, richiesta ufficiale di scuse Poche ... Leggi su specialmag (Di venerdì 14 gennaio 2022) La sopranosi attira addosso ancora una volta aspre critiche: le sue parole indignano i fan del GF VIP.(fonte youtube)La cantante liricasembra essersi resa conto, negli ultimi giorni, dell’infelicità delle sue uscite. In particolare, dopo le ammonizioni degli autori e di Alfonso Signorini, ha cominciato a moderare i toni nei confronti, in particolare, delle sorelle Selassiè. Sembra altresì consapevole che il pubblico non sia schierato a suo favore, e in tal proposito ha cercato di pianificare strategie, assieme a Carmen e Valeria, per pilotare le nominations e uscirne indenne. LEGGI ANCHE>> “State oltrepassando il limite!”: incredibile, richiesta ufficiale di scuse Poche ...

"Che falliti!": Katia Ricciarelli perde la faccia, disastro su tutta la linea

