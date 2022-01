Castellacci | “Entro metà febbraio Super Green Pass per i calciatori”

(Di venerdì 14 gennaio 2022), storico medico dell'Italia, ha parlato della situazione attuale in campionato legata al Covid: ecco le sue parole.

Ultime notizie calcio Napoli - Il prof. Enrico, storico medico della Nazionale e attuale presidente della LAMICA (Libera Associazione ... si potrebbe ottenere la metà di febbraio il ... Il prof. Enrico Castellacci, storico medico della Nazionale e attuale presidente della LAMICA (Libera Associazione dei Medici del Calcio), ha rilasciato un'intervista esclusiva ai ...