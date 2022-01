Assegno unico 2022, tabelle e esempi di calcolo con o senza ISEE (Di venerdì 14 gennaio 2022) Assegno unico 2022 , in Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le tabelle per il calcolo dell'importo spettante dal 1° marzo 2022. L'importo dell'Assegno unico per i figli minorenni è pari a 175 euro , e spetta in misura ... Leggi su informazionefiscale (Di venerdì 14 gennaio 2022), in Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate leper ildell'importo spettante dal 1° marzo. L'importo dell'per i figli minorenni è pari a 175 euro , e spetta in misura ...

