Allarme in farmacia Azitromicina finita. Sospetti sui No Vax (Di venerdì 14 gennaio 2022) La denuncia dell’Aifa: "Farmaco prescritto fuori dalle indicazioni". Un mese di ricoveri dei non vaccinati è costato 143 milioni Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) La denuncia dell’Aifa: "Farmaco prescritto fuori dalle indicazioni". Un mese di ricoveri dei non vaccinati è costato 143 milioni

Advertising

zazoomblog : Allarme in farmacia Azitromicina finita Ma contro il Covid non serve a nulla Sospetti sui No Vax - #Allarme… - infoitsalute : Allarme in farmacia Azitromicina finita 'Ma contro il Covid non serve a nulla' Sospetti sui No Vax - Prof_Farmacia : Covid. Allarme chirurghi: #TerapieIntensive piene di no vax. Attività chirurgica ridotta dal 50 all’80%. A rischio… - Stefano15067453 : IN FARMACIA Io:Buonasera vorrei farmi un tampone Farmacista: Lei è vaccinato? Io: Si,solo 2 dosi Poi suono di siren… - jeanontwitt : @itterfer46 @SkyTG24 In Africa c'è resistenza di gregge. Immunità acquisita da un'eterna esposizione a tutto senza… -