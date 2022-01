Ultime Notizie Roma del 13-01-2022 ore 07:10 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Giovedì 13 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale il Senato ha approvato con 130 voti favorevoli 14 contrari nessun astenuto il decreto covid e che disciplina Tra l’altro il Green passerà forzato ora passerà la camera per la conversione in legge definitiva l’ordine del giorno che impegna il governo a garantire più fondi per gli indennizzi a chi ha riportato danni irreversibili dai vaccini anti covid e per i tamponi nelle parafarmacie in arrivo un dpcm con le eccezioni all’obbligo di sì l’impasto spesa al supermercato La farmacia l’ospedale laboratorio del medico di base il veterinario via libera della conferenza stato-regioni al nuovo protocollo anti-covid atteso venerdì al vaglio del GPS la principale è che con il 35% di atleti positivi scatta il blocco di tutta una squadra SOS asintomatici dalle regioni Arriva la richiesta alla governo di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Giovedì 13 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale il Senato ha approvato con 130 voti favorevoli 14 contrari nessun astenuto il decreto covid e che disciplina Tra l’altro il Green passerà forzato ora passerà la camera per la conversione in legge definitiva l’ordine del giorno che impegna il governo a garantire più fondi per gli indennizzi a chi ha riportato danni irreversibili dai vaccini anti covid e per i tamponi nelle parafarmacie in arrivo un dpcm con le eccezioni all’obbligo di sì l’impasto spesa al supermercato La farmacia l’ospedale laboratorio del medico di base il veterinario via libera della conferenza stato-regioni al nuovo protocollo anti-covid atteso venerdì al vaglio del GPS la principale è che con il 35% di atleti positivi scatta il blocco di tutta una squadra SOS asintomatici dalle regioni Arriva la richiesta alla governo di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - danielegenito : RT @SimoneDC75: Ancora una volta, #marcozennaroliberosubito Per chi non conoscesse la storia di Marco, ecco un riassunto: - MauroBernuzzi : RT @SimoneDC75: Ancora una volta, #marcozennaroliberosubito Per chi non conoscesse la storia di Marco, ecco un riassunto: -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Biden in difficoltà e ossessionato da Trump ... Biden ha evocato di nuovo Trump, attingendo a toni che, nelle ultime settimane, si sono fatti più ... Tutti i recenti sondaggi portano notizie cattive alla Casa Bianca: l'indice di approvazione varia ...

Omicron, quanto uccide? Tasso di letalità e ricovero grave: cosa sappiamo finora La variante Omicron comporta un minor rischio di ricovero, di necessità di ricorso alla terapia intensiva e di morte rispetto alla variante Delta. Un'ulteriore conferma arriva da uno studio coordinato ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Corriere della Sera Calciomercato Juventus: Ihattaren a un passo dall'Utrecht I bianconeri hanno raggiunto infatti nelle scorse ore un'intesa di massima con l'Utrecht per il prestito di Ihattaren fino al termine di questa stagione, con possibile obbligo di riscatto, ma su quest ...

L'ultima occasione: ora o chissà quando Quale grande ultima occasione ha il centrodestra per dimostrare a se stesso e all'elettorato tutto, di esistere come una forza politica? La grande occasione è ovviamente quella del Quirinale, grande ...

... Biden ha evocato di nuovo Trump, attingendo a toni che, nellesettimane, si sono fatti più ... Tutti i recenti sondaggi portanocattive alla Casa Bianca: l'indice di approvazione varia ...La variante Omicron comporta un minor rischio di ricovero, di necessità di ricorso alla terapia intensiva e di morte rispetto alla variante Delta. Un'ulteriore conferma arriva da uno studio coordinato ...I bianconeri hanno raggiunto infatti nelle scorse ore un'intesa di massima con l'Utrecht per il prestito di Ihattaren fino al termine di questa stagione, con possibile obbligo di riscatto, ma su quest ...Quale grande ultima occasione ha il centrodestra per dimostrare a se stesso e all'elettorato tutto, di esistere come una forza politica? La grande occasione è ovviamente quella del Quirinale, grande ...