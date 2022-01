Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la Fiera tridimensionale dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della Fiera in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, latridimensionale dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori dellain 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare”. ...

