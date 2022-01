Sci alpino, risultati prima prova Zauchensee: Kira Weidle precede a sorpresa Sofia Goggia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Colpo a sorpresa di Kira Weidle nella prima prova della discesa libera di Zauchensee. La tedesca ha chiuso con il miglior tempo (1’48”49), precedendo di quindici centesimi Sofia Goggia. Una buona prestazione comunque della bergamasca, che vivrà un weekend fondamentale nella lotta alla Coppa del Mondo. L’azzurra ha infatti l’occasione di accorciare in classifica su Mikaela Shiffrin (assente in Austria) e Petra Vlhova, presente oggi ma lontanissima ad oltre tre secondi e mezzo. La vera rivale di Goggia nel weekend sembra essere Lara Gut-Behrami. La svizzera ha concluso in terza posizione a 42 centesimi da Weidle e precedendo un’ottima Nicol Delago (+0.72). La gardenese conferma il ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Colpo adinelladella discesa libera di. La tedesca ha chiuso con il miglior tempo (1’48”49),ndo di quindici centesimi. Una buona prestazione comunque della bergamasca, che vivrà un weekend fondamentale nella lotta alla Coppa del Mondo. L’azzurra ha infatti l’occasione di accorciare in classifica su Mikaela Shiffrin (assente in Austria) e Petra Vlhova, presente oggi ma lontanissima ad oltre tre secondi e mezzo. La vera rivale dinel weekend sembra essere Lara Gut-Behrami. La svizzera ha concluso in terza posizione a 42 centesimi dando un’ottima Nicol Delago (+0.72). La gardenese conferma il ...

