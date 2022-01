Running | svelati i partecipanti della maratona di Boston | presente Faniel

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Tra i protagonistidi, giunta alla 126^ edizione, ci sarà anche Eyob. Nel cast svelato per il celebre evento, in programma lunedì 19 aprile, spicca anche il primatista italianomezza. Il vicentino delle Fiamme Oro in queste settimane si sta allenando in Kenya e spera di ripetersi dopo l’ottimo terzo posto ottenuto a New York poco tempo fa. Tuttavia non sarà facile, specialmente per viaconcorrenza: saranno infatti ben 11 gli atleti che possono vantare primati personali inferiori alle 2h06, mentre in quattro addirittura inferiori alle 2h04. Il record diè 2h07:19 a Siviglia nel febbraio 2020, ma l’azzurro non si pone limiti e punta sempre a migliorarsi. SportFace.