Precipita da una scala mentre lavora: idraulico perde la vita (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel pomeriggio di ieri a Porto Recanati (Macerata), un idraulico di 56 anni è morto dopo essere Precipitato da una scala mentre lavorava. Inutili i soccorsi. Un incidente sul lavoro è costato la vita ad un idraulico di 56 anni. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri a Porto Recanati, in provincia di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel pomeriggio di ieri a Porto Recanati (Macerata), undi 56 anni è morto dopo essereto da unava. Inutili i soccorsi. Un incidente sul lavoro è costato laad undi 56 anni. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri a Porto Recanati, in provincia di L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

ViteAnto : RT @CiaoKarol: ? UN VERO MIRACOLO VICINO UNA CHIESA ? ?? ELICOTTERO PRECIPITA: SONO TUTTI VIVI ?? - CiaoKarol : ? UN VERO MIRACOLO VICINO UNA CHIESA ? ?? ELICOTTERO PRECIPITA: SONO TUTTI VIVI ?? - QuelloKeSbrocca : @EnricoDeSomma2 e su tutto questo la perdita di posti di lavoro, la chiusura di migliaia di attività. il pil sale,… - Caglios38683218 : RT @OlivieroBianchi: Cane precipita in una cava, uomo si getta nell'acqua gelida per lei (Video) - fedram67 : RT @guidoolimpio: 10 Verso #Libano82. E’ il 31 agosto, Beirut. Vediamo una scia bianca in cielo, una deflagrazione, il tuono dei jet. Cacci… -