Non c'è solo la pandemia, la criminalità rialza la testa (Di giovedì 13 gennaio 2022) La grave crisi sanitaria legata alla pandemia non può farci dimenticare le questioni reali, a partire dalla sicurezza, che il nostro Paese si troverà ad affrontare anche nel 2022. Su tutti resta il problema della criminalità organizzata, sia per la capacità di penetrazione nei territori, sia per la costante tendenza ad infiltrarsi nell’economia reale, come hanno dimostrato alcuni dati diffusi recentemente durante il trentennale della Dia: l’immissione di capitali di origine mafiosa di cui non conosciamo l’origine mette in difficoltà gli imprenditori onesti e non a caso da tempo, come sindacato, chiediamo delle migliorie legislative che snelliscano le numerose fattispecie di reato attualmente esistenti e ciò al fine di poter lavorare maggiormente sulla prevenzione del fenomeno, piuttosto che sulla repressione. Tra l’altro la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) La grave crisi sanitaria legata allanon può farci dimenticare le questioni reali, a partire dalla sicurezza, che il nostro Paese si troverà ad affrontare anche nel 2022. Su tutti resta il problema dellaorganizzata, sia per la capacità di penetrazione nei territori, sia per la costante tendenza ad infiltrarsi nell’economia reale, come hanno dimostrato alcuni dati diffusi recentemente durante il trentennale della Dia: l’immissione di capitali di origine mafiosa di cui non conosciamo l’origine mette in difficoltà gli imprenditori onesti e non a caso da tempo, come sindacato, chiediamo delle migliorie legislative che snelliscano le numerose fattispecie di reato attualmente esistenti e ciò al fine di poter lavorare maggiormente sulla prevenzione del fenomeno, piuttosto che sulla repressione. Tra l’altro la ...

Ruiz-Capra e non solo: le ultime novità per il 2022

Non chiamatele Fake News! Il libro di Valentina Petrini è un'ottima base da cui partire per comprendere come funzione la disinformazione in Italia, cos'è che l'alimenta, cosa la tiene in vita, cosa la produce. Grazie all'esper ...

Covid, il patron dei Prosecco bar lancia l'allarme: «Attività in ginocchio, il 20 per cento dei dipendenti è malato» GODEGA - La variante Omicron si sta diffondendo sempre di più, con il numero di contagi che è schizzato alle stelle nelle ultime settimane. Numeri preoccupanti soprattutto dal punto ...

