Muore di Covid dopo il parto. Il marito: "Ho perso i genitori, poi lei, ora 2 figli in intensiva" (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Ho combattuto come un leone, ma non credo di farcela. Prenditi cura dei nostri bambini. Hanno bisogno di te”. Sono queste le ultime parole che Alessandra De Rosa, 31 anni, ha mandato l?11 ottobre al marito prima di morire. Contagiata dal virus e non vaccinata è morta poco dopo nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santobono di Napoli. La storia drammatica di questa famiglia viene raccontata dal Corriere della Serain un’intervista. Massimo Peluso, marito di questa giovane donna e padre di cinque figli, aveva già pagato il conto salato del Covid-19. In poco più di un anno ha perso i genitori, 58 e 70 anni, poi la moglie che, incinta di due gemelli, li ha fatti nascere prematuramente prima che il virus la portasse via. Al ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Ho combattuto come un leone, ma non credo di farcela. Prenditi cura dei nostri bambini. Hanno bisogno di te”. Sono queste le ultime parole che Alessandra De Rosa, 31 anni, ha mandato l?11 ottobre alprima di morire. Contagiata dal virus e non vaccinata è morta poconel redi terapiadell’ospedale Santobono di Napoli. La storia drammatica di questa famiglia viene raccontata dal Corriere della Serain un’intervista. Massimo Peluso,di questa giovane donna e padre di cinque, aveva già pagato il conto salato del-19. In poco più di un anno ha, 58 e 70 anni, poi la moglie che, incinta di due gemelli, li ha fatti nascere prematuramente prima che il virus la portasse via. Al ...

