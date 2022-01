Lozano e Fabian espulsi: giocheranno in Serie A? Il regolamento (Di giovedì 13 gennaio 2022) Hirving Lozano e Fabian Ruiz sono stati espulsi nel corso di Napoli-Fiorentina, partita che ha visto soccombere gli azzurri per 2-5 e a seguito della quale gli uomini di Spalletti salutano anticipatamente la Coppa Italia. FOTO: Getty – Napoli Fiorentina Che cosa dice il regolamento Molti, probabilmente, si saranno chiesti se l’attaccante e il centrocampista dovranno scontare la squalifica in Serie A. Fortunatamente, la risposta è no. Secondo il regolamento infatti, per quanto le due competizioni siano organizzate dalla stessa entità, stabilisce che le squalifiche andranno scontate nella giornata successiva di Coppa Italia. Se la squadra viene eliminata, come successo questa sera al Napoli, la squalifica verrà scontata nella prima giornata della Coppa Italia successiva. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) HirvingRuiz sono statinel corso di Napoli-Fiorentina, partita che ha visto soccombere gli azzurri per 2-5 e a seguito della quale gli uomini di Spalletti salutano anticipatamente la Coppa Italia. FOTO: Getty – Napoli Fiorentina Che cosa dice ilMolti, probabilmente, si saranno chiesti se l’attaccante e il centrocampista dovranno scontare la squalifica inA. Fortunatamente, la risposta è no. Secondo ilinfatti, per quanto le due competizioni siano organizzate dalla stessa entità, stabilisce che le squalifiche andranno scontate nella giornata successiva di Coppa Italia. Se la squadra viene eliminata, come successo questa sera al Napoli, la squalifica verrà scontata nella prima giornata della Coppa Italia successiva.

