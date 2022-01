Inaccettabile a un funerale | la svastica nazista sulla bara di una giovane donna

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La vicenda del “” ha scatenato le polemiche, a cui la Diocesi ha risposto con fermezza e commentando l’accaduto in maniera chiara. Ladellaera stata avvolta da una bandiera con una. Il video ha cominciato a fare il giro della rete, fino a che il parroco stesso ha pubblicato L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

leandro_msdp : RT @diocesidiroma: Funerale nella parrocchia di #SantaLucia, la nota del Vicariato di #Roma: 'Strumentalizzazione ideologica grave, offensi… - Jas25000 : RT @diocesidiroma: Funerale nella parrocchia di #SantaLucia, la nota del Vicariato di #Roma: 'Strumentalizzazione ideologica grave, offensi… - ciccione_tony : @alberto96881472 @ilruttosovrano In chiesa c'è arrivata senza.. C'è stata poi una presa di posizione della Chiesa c… - AgneseFiducia : RT @diocesidiroma: Funerale nella parrocchia di #SantaLucia, la nota del Vicariato di #Roma: 'Strumentalizzazione ideologica grave, offensi… - Veronik_Mouhat : RT @diocesidiroma: Funerale nella parrocchia di #SantaLucia, la nota del Vicariato di #Roma: 'Strumentalizzazione ideologica grave, offensi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inaccettabile funerale

... seguita a ruota dalla Diocesi di Roma: "Una strumentalizzazione ideologica grave, offensiva e". Ilera quello della militante di Forza Nuova Alessia 'Tungsy' Augello, una ...... emittenti radiofoniche, social media, hanno dato il dovuto risalto alla notizia di un... Il vicariato ha parlato di fatto "grave, offensivo,". ytali è una rivista indipendente. ...(LaPresse) Il Vaticano ha condannato fermamente come "offensivo e inaccettabile" il corteo funebre in stile nazista che si è svolto lunedì all'esterno dalla ...I funerali dell'ex parroco Don Guido Martinelli diventano un caso politico in paese. I consiglieri del gruppo misto, guidato dall'ex sindaco Matteo Sergio Bracco, chiedono le dimissioni del primo citt ...